خاص - إيليام يتحدث عن ألبومه الجديد الذي يحضره .. وهذا ما قاله عن علاقته بـ بيغ سام والعمل " السري " الذي يجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - إيليام، مغني راب أردني، يعتبر نفسه قادماً من الفضاء، وهو من بين أفضل مغني الراب في الدول العربية، وبسبب تأثيره الكبير في المستمعين، اكتسب قاعدة جماهيرية واسعة منذ بداياته الفنية.

شق طريقه في عالم الراب بمجهوده الخاص، محققاً نقلة نوعية من رابر مبتدئ، إلى نجم يغني على مسارح عديدة في الدول العربية، وحتى على الصعيد العالمي، ليحقق أرقاماً قياسية بأغانيه.

تأثرت مسيرة إيليام بالعديد من الثقافات، فقد عاش في دول مختلفة في منطقة غرب آسيا ودول الخليج العربي، وهذا التنوع في التجارب، أثر بشكل كبير على أسلوبه في الكتابة والغناء، ما جعل أعماله تعكس مزيجاً من التأثيرات الموسيقية والثقافية.

في رصيد إيليام العديد من الأغاني، التي حققت نجاحاً كبيراً بين مستمعي الراب، من بينها "بخاف"، "نجم"، "ايفل مورتي"، "حبوب للسعادة"، "براسي سلاح"، "صواريخ" و"فيفا"، وكل أغنية من هذه الأغاني تحمل بصمة إيليام الفريدة، وتبرز قدرته على الابتكار والتجديد في عالم الراب، ما جعله يحظى بتقدير واسع من هذا النوع من الموسيقى.

أحدث أغنيات إيليام "إدعيلي"، التي أطلقها منذ حوالى الأسبوع، على شكل فيديو كليب، وهو يستعد حالياً لطرح ألبوم جديد، بعد غياب دام لما يقارب السنة.

موقع الخليج 365 إلتقى إيليام، وكانت لنا معه هذه المقابلة.

ما هي المواضيع التي تتناولها ألبومك الجديد، وهل هناك أي تعاونات فيه؟

ألبومي الجديد سيتناول أموراً شخصية، وسأتكلم من خلاله عن المشاكل والصعوبات التي مررت بها في الفترة الماضية، والأمور التي كانت تحصل معي، فأنا كنت منقطعاً عن الموسيقى والراب لما يقارب السنة. أفضّل أن لا أكشف حالياً تفاصيل الألبوم، وأتركه مفاجأة للجمهور، وما زلت أعمل عليه حتى الآن. ربما سيكون هناك تعاون واحد مع رابر، والألبوم مؤلف عن 7 أغنيات.

نلاحظ أن معظم أغنياتك طرحت من دون كليبات، ما السبب؟

أغنيتي الأخيرة "إدعيلي" طرحت على شكل فيديو كليب، وأنت محق فمعظم أغنياتي ليس لها كليبات، ولكني أعمل حالياً على هذا الموضوع، وأسعى لإطلاق كليبات أكثر.



أخبرنا أكثر عن أغنيتك الجديدة "إدعيلي".

إستوحيت كلمات الأغنية من موقف صعب جداً مررت به سابقاً، وسجلت الأغنية منذ 3 سنوات، وصورت الكليب منذ سنة، ولكن بسبب الظروف طرحتها هذا العام.

الكثير من مغني الراب العرب يواجهون إنتقادات بسبب غنائهم باللغة الإنكليزية، ما تعليقك؟

في البداية كانت لدي مشكلة مع الموضوع، فبالنسبة لي لو كانت لغتك الثانية هي الإنكليزية وتنافس مغني راب عالميين مثل كيندريك لامار ودرايك وجاي كول، فيفضل أن تغني بلغتك الأم، وستكون لديك فرص أكبر وأوفر في الوصول إلى مستوى أعلى وأفضل، ولكن في نفس الوقت، هناك مغنو راب عرب ولغتهم الأم هي الإنكليزية، ويستطيعون التكلم والغناء عن العالم العربي، وأعتقد أن هذا الأمر مفيد أكثر، لأنه ينقل الصورة والثقافة الخاصة بنا إلى العالم.

الكثير من الجمهور ينظرون نظرة دونية إلى الراب العربي مقارنة بالراب والهيب هوب عالمياً، كيف ترد على ذلك؟

أرى أن الراب العربي يتطور خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديداً في منطقة أفريقيا والمغرب العربي ومصر، حيث حصل تطور خرافي وكبير، إلى درجة أن أفضل مغني الراب في فرنسا هم من المغرب العربي. نحن لدينا قدرات ومواهب كبيرة جداً، بالإضافة إلى رابرز عرب مشهورين في دول أخرى، منها إسبانيا ودول جنوب أوروبا.



كشف الفنان بيغ سام سابقاً عن عمل يجمعكما سوياً، أخبرنا عن علاقتك بـ بيغ سام، وعن الأغنية التي تحضران لها.

بيغ سام وأنا نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل جداً، وتجمعنا صداقة قوية، أما بالنسبة للعمل الذي نحضره لجمهورنا، فلا أستطيع أن أتكلم عنه لأنه سري، فنحن نحضر مفاجأة كبيرة للجمهور، ولكن ما يمكنني قوله، هو أن هذا العمل سيكون مائلاً إلى اللون الذي أغنيه أنا (الراب)، أكثر من ميله إلىالـ Alternative.