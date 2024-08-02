شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يفتح ملف الإلحاد فى السينما.. هل يعيد جدل فيلم "الضيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد طرح التيزر الرسمى لفيلم الملحد بطولة النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين، قوبل بهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعدما أفصح البرومو عن فتح ملف الإلحاد، قبل عرضه المقرر طرحه فى السينمات 18 أغسطس الجاري، وظل يتسأل البعض هل يعيد إبراهيم عيسى جدل فيلم الضيف من خلال موضوع الملحد؟ خاصة وأن العديد من المنتمين للجماعات المتطرفة هاجمت الفيلم قبل عرضه.

وأثار المؤلف والسيناريست والمفكر إبراهيم عيسى الجدل بفيلمه الضيف والذى عرض في 2019 بطولة النجوم خالد الصاوى وأحمد مالك وجميلة عوض وشيرين رضا، إخراج هادى الباجورى، وسلط الفيلم الضوء على قضية الحجاب وحقيقة وجوبه أو حرية المرأة فى ارتدائه.

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامى، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التى تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

فيلم الملحد يسجل التجربة الخامسة لـ إبراهيم عيسى فى كتابة السيناريوهات السينمائية، بعدما سبق وكتب أفلام "خيانة مشروعة" بطولة هانى سلامة ومى عز الدين وسمية الخشاب، و"مولانا" بطولة عمرو سعد ودرة، و"الضيف" بطولة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، و"صاحب المقام" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد.