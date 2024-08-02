هل وقّع بن أفليك وجنيفر لوبّيز على أوراق طلاقهما؟

يبدو أنّ السّتار على وشك أن يُسدل، على أكبر قصّة حبّ جمعت نجمي هوليوود جنيفر لوبّيز وبن أفليك، إذ إنّهما يمضيان قدمًا في إجراءات الطّلاق، بعد فشل محاولات المصالحة بينهما في الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانيّة.

في التّفاصيل، كشف مصدر مقرّب من الزّوجَين للصّحيفة: “أنّهما وقّعا فعليًّا على الأوراق الرّسميّة الخاصّة بالطّلاق، منذ شهر مضى تقريبًا، بعد فشلهما في التّوصّل إلى تسوية لإنقاذ زواجهما”.

أمّا بالنّسبة لإعلان الطّلاق، فإنّ جنيفر لوبّيز وبن أفليك ينتظران الوقت المناسب لتسليم أوراق الطّلاق للقاضي، ليصدرا بعدها بيانًا مشتركًا، يوضحان فيه مدى حبّ أحدهما للآخر وكيف ناضلا لإنجاح الأمر، لكنّهما لم يتمكّنا من التّوصّل إلى حلّ وسط.

“لقد انتهى كلّ ما كان بينهما من قبل وقد تقبّلا ذلك”، بحسب المصدر المقرّب منهما.

تأتي هذه الأخبار، بعد فترة من التٌباعد بين جنيفر لوبّيز وبن أفليك، إذ إنّ زواجهما لم يدم لأكثر من عامَين. فقد تزوجا في حفل مفاجئ في لاس فيغاس عام ٢٠٢٢ واحتفلا بسعادة بالذكرى السنوية الأولى لهما في عام ٢٠٢٣.

ثم بدأت أخبار الانفصال تطال علاقتهما، خصوصًا في ظلّ الإشاعات، التي تمّ تداولها حول مشاكل محتملة في زواجهما، بعد أن أثار غياب النّجم بن أفليك، عن الأحداث الهامّة في حياة جنيفر الجدل، مثل غيابه عن حفل Met Gala والعرض الأوّل لفيلم لوبّيز “أطلس”.

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بالإضافة إلى ذلك، لم يحتفل الزّوجان علنًا بالذّكرى السّنويّة الثّانية لزواجهما في ١٦ يوليو ولم يكن أفليك حاضرًا في احتفالات عيد ميلاد لوبيز الخامس والخمسين.

كذلك قام بن أفليك بحسب TMZ، بشراء قصر في منطقة Pacific Palisades في لوس أنجلوس. تبلغ تكلفته حوالي ٢٠ مليون دولار، بعيدّا عن منزل الزّوجيّة الذي جمعه بجنيفر لوبّيز.