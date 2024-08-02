بوسي تعلّق على لقب “صوت مصر” وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات “روتانا”، كشفت الفنانة بوسي عن رأيها في الجدل المثار حول لقب “صوت مصر”، معلنةً موقفها في حال أُطلق اللقب عليها، موجهةً رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب طالبتها فيها بأن تعود إلى سابق عهدها، ومعبرةً عن حزنها لاختفائها من الساحة الفنية بعد أزمتها الأخيرة.

وقالت بوسي: “أعشق شيرين وأعشق صوتها أصلاً، أحبها كثيراً ومستخسراها وأقول لها حرام وأنا لا أحب أن أتدخل في الحياة الشخصية لأحد، لكن أنا هنا لا أكلّمها كزميلة، بل كأحد معجبيها، نحتاجك أن تعودي شيرين زمان، شيرين التي كانت مركزة في شغلها، شيرين التي كانت تحب مهنتها، التي كانت تحب الغناء وتعمل حاجات حلوة تكسّر الدنيا نحتاجها ترجع مرة أخرى، وربنا يعملها كل الخير”.

وعن رأيها في الجدال الحاصل بين الجمهور على لقب “صوت مصر”، قالت بوسي إنها ترفض فكرة الألقاب، مضيفةً: “أنا لا أحب موضوع الألقاب ده أوي، كل واحدة ليها ستايلها وليها شغلها وليها صوتها الذي تميزت به، كل واحد بيحب مطربة يرى أنها “صوت مصر”، لهذا تحدث المشاجرات الآن، لكن السوق هو الذي يحكم مين رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولا يصح أن أقول على نفسي “صوت مصر”، أو أُلقّب أخرى به”.