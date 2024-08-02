نقل محمد منير إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في سرّية تامة، دخل الفنان محمد منير أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أيام على تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة اضطر معها الأطباء المعالجون أن يدخلوه المستشفى لإجراء فحوص طبية للاطمئنان على صحته.

وأفادت بعض المصادر أن منير غادر المستشفى مساء أمس (الخميس) بعد مكوثه فيه لثلاثة أيام، وعقب التأكد من تحسّن حالته الصحية.

يُذكر أن محمد منير كان قد أحيا حفل افتتاح “مهرجان العلمين الدولي” بدورته الثانية، بحضور جماهيري كثيف من عشاقه الذين اشتاقوا لسماع صوته بعد توقّف طويل عن إحياء حفلات غنائية بسبب تعرضه لأزمات صحية متتالية.

وصعد “الكينغ” إلى مسرح “أرينا العلمين” وسط هتافات محبيه الذين احتشدوا بالآلاف، ليفتتح الحفل بأغنية “علِّي صوتك” وسط تفاعل حماسي من الحضور.

وصمّم منظّمو الحفل لافتات الحفل والمسرح على شكل عَلَم فلسطين، وذلك في إشارة مهمة الى دعم أهالي غزة في محنتهم، إذ يحرص المهرجان منذ إطلاقه على دعم الفلسطينيين بكل السبل.