محمد سامي يتجاهل أزمته ويستمتع بإجازته مع مي عمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تجاهل المخرج محمد سامي أزمته الأخيرة بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه، حيث أعاد نشر صورة قديمة ظهر فيها مع زوجته مي عمر خلال رحلتهما إلى لندن في الشتاء الماضي وهما يستمتعان بلحظات رومانسية.

كما نشر صورة جديدة من الساحل الشمالي بدا فيها مع المخرج محمد المغازي، وعلّق عليها بقوله: “مع أخي محمد المغازي”.

وكانت نيابة الشيخ زايد قد قررت إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة خمسة آلاف جنيه وإحالة القضية الى المحكمة المختصة، وذلك إثر اتهامه بالاعتداء على مدير مركز لصيانة السيارات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المخرج محمد سامي توجّه الى مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، لعمل طبقة حماية “فيلم بروتيكشن” لسيارته لمنع حدوث خدوش فيها.

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته أياماً عدة لدى مركز الصيانة، وعندما ذهب لاستلامها فوجئ بخدوش فيها، وأتربة تحت طبقة الحماية التي وضعها العاملون في المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش فيها، وأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلّم السيارة على هذه الحال، فغضب محمد سامي وحدثت مشادة كلامية بينه وبين مدير مركز الصيانة.

وفرّغت النيابة العامة كاميرا مراقبة لتبيان ملابسات الواقعة، وأظهر التفريغ أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل، فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنياً عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجروح بليغة، وقدّم تقريراً طبياً يفيد بما لحق به من أذى جسدي، ولذلك قررت النيابة العامة إخلاء سبيله.