بعد ظهورها بملابس السجن و”الكلبشات”.. آيتن عامر توضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد الجدل الذي أثارته الفنانة آيتن عامر عقب نشرها على حسابها في “إنستغرام” صورة ظهرت فيها بملابس السجن، عادت لتكشف حقيقة الصورة حيث أعلنت أنها جزء من عمل فني سوف يُعرض قريباً.

ونشرت آيتن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستغرام” فيديو للبرومو الدعائي لأغنية بعنوان “إفراج”، وعلّقت عليه بقولها: “إفراج بكرة الساعة 5، اشتركوا في القناة الرسمية على “يوتيوب””.

وكانت آيتن عامر قد نشرت من خلال حسابها الخاص في”إنستغرام” صورة أثارت بها الكثير من الجدل بين جمهورها، حيث ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس السجن و”الكلبشات” في يديها، وكتبت عليها “آيتن عامر إفراج”… وعلّقت على الصورة بالقول: “آيتن على الإسفلت إفراج الحمد لله”.

وتساءل المتابعون عن حقيقة هذه الصورة، خاصة أن ملامح آيتن فيها بدت متغيّرة وكأنها شخص آخر، وبدأت التساؤلات حول ما إذا كانت الصورة من عمل فني جديد، إلا أن آيتن عامر لم تردّ على أسئلة متابعيها لتكشف حقيقة الصورة.

وكانت آيتن عامر قد حققت نجاحاً خلال الأيام الماضية بأغنيتها الأخيرة “مثيرة للجدل”، والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد صوّرتها على طريقة الفيديو كليب.