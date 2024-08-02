سوما تعلّق على نجاح أول أغنياتها بعد أزمتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: علّقت المطربة سوما على نجاح أغنيتها الجديدة “لم عشمك”، التي طرحتها قبل أيام ولاقت ردود فعل كثيرة بين جمهورها كأول أغنية تقدّمها بعد غياب استمر ثماني سنوات بسبب أزمتها الصحية.

وقالت سوما في تصريحات إذاعية، إنها لم تتخيّل يوماً أنها قد تعود إلى الغناء بعد أزمة مرضها، التي اضطرتها للغياب خلال السنوات الماضية. وأضافت: “أنا لم أكن متخيلة إني هقدر أقوم أغنّي مرة ثانية، والتجربة كانت قاسية بالنسبة لي وصعبة بكل تفاصيلها، أنا لم أكن قادرة على أخذ دواء معين لأن محدش كان عارف يشخّص مرضي، وهذا كان آخر سنتين من الـثماني سنوات التي اختفيت فيها”.

وأكدت سوما أنها تستعد لمفاجآت كثيرة قريباً مع المنتج نصر محروس بعد نجاح “لم عشمك” التي طرحتها قبل أيام، وعبّرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على عودتها الى الساحة الفنية، قائلةً: “تابعت ردود الفعل والحفاوة التي استقبلني بها الجمهور، كأني واحدة منهم غابت ورجعت من جديد، ولا أستطيع أن أصف إحساسي باستقبالهم لي، وتعليقات الناس شيء مفرح جدّاً والحمد لله على نجاح أغنية “لم عشمك””.