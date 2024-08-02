صحة أنانت أمباني تشغل رواد السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: شوهد أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في باريس للمرّة الأولى في شهر عسلهما، بعد حفل زفاف ضخم ضمّ المئات من مشاهير العالم وتخطّت تكلفته الـ 600 مليون دولار أميركي.

ورصدت عدسات الكاميرات الثنائي الهندي أثناء خروجهما من الفندق الذي يقيمان فيه، وزيارتهما لمتجر العلامة التجارية العالمية Hermes في فرنسا، حيث سافرا لحضور أولمبياد باريس 2024.

وأظهر مقطع مصوّر آخر والد العريس موكيش أمباني بصحبة ابنته إيشا أمباني في العاصمة الفرنسية، حيث ذهبت عائلة أمباني الى باريس لدعم مشاركي الرياضة الهندية.

وركّزت تعليقات كثيرة على الفيديوات في صحة العريس الجديد، بخاصة وزنه الزائد، لا سيما أنه كان يعاني من الربو الحاد ويتناول أدوية الربو والكورتيزون منذ صغره.

وقبل 10 سنوات، بدأ أنانت باتباع نظام غذائي صحي يهدف الى إنقاص الوزن، واستطاع أن يفقد 108 كيلوغرامات، ووصل وزنه وقتها إلى 88 كيلوغراماً، ليكتسب الوزن مرة ثانية في عام 2020 مع جائحة كورونا.

يُذكر أن موكيش أمباني (66 عاماً) والد العريس، هو أغنى رجل في آسيا، وتاسع أغنى رجل في العالم بثروة صافية تُقدّر بمئة وستة عشر مليار دولار، بحسب مجلة “فوربس”. تُعدّ شركة “أمباني ريلاينس إندستريز” تكتلاً ضخماً، يتجاوز متوسط إيراداته السنوي مئة مليار دولار، وتتراوح أنشطتها من البتروكيماويات والنفط والغاز إلى الاتصالات وتجارة التجزئة.