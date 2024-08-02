أحمد زاهر يُعلن تأجيل خطوبة ابنته ليلى.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلن الفنان أحمد زاهر عن تأجيل خطوبة ابنته الكبرى الفنانة ليلى أحمد زاهر، والمنتج هشام جمال، والتي كان من المقرر عقدها اليوم (الجمعة) في الساحل الشمالي، الى موعد آخر يتم تحديده لاحقاً.

وأكد زاهر أنه قرر تأجيل الحفل الى موعد آخر، بسبب حادث السير المروّع الذي وقع صباح أمس على طريق الضبعة وأودى بحياة منتجي شركة “سينرجي”: حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل.

الجدير بالذكر أن ليلى وهشام احتفلا بقراءة الفاتحة قبل أشهر في منزل عائلة زاهر، بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين، وكان من المفترض أن يحتفل الثنائي مساء اليوم بخطوبتهما في إحدى قرى الساحل الشمالي.

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، وهو بطولة سلمى أبو ضيف، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما شاركت في مسلسل “تلت التلاتة”، وهو بطولة غادة عبد الرازق، ومن تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.