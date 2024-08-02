بالصور – إلهام شاهين تشارك في احتفالات المغرب بعيد العرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أقامت السفارة المغربية في مصر حفلاً ضخماً بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربّع الملك محمد السادس على العرش، ودعت إليه عدداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام، وكان من ضمن الحضور النجمة إلهام شاهين، والفنانة المغربية سميرة سعيد.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور جمعتها بالنجمة المغربية، وعلّقت عليها بالقول: “مع النجمة الكبيرة سميرة سعيد وحرم معالي سفير المغرب في مصر أثناء حضور حفل الاستقبال الذي أقامه معالي السفير بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربّع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش… ألف مبروووك… وكل عام وكل أهل المغرب طيبين وبخير… تحياتي واحترامي ومحبتي”.

وحضر حفل السفارة المغربية في القاهرة كلٌ من: الإعلاميين بوسي شلبي وعمرو عبد الحميد، والفنانين: محمد ثروت، نبيلة عبيد، وسامح الصريطي.

وتُعدّ ذكرى عيد العرش مناسبة عامة يستحضر فيها المغاربة أهم الإنجازات التي تحققت في بلادهم خلال عهد الملك محمد السادس، حيث تمثّل هذه السنة الذكرى الـ25 لتوليه الحكم، وبدء مرحلة جديدة في المغرب تتّسم بالعديد من الإنجازات والإصلاحات في مختلف المجالات.