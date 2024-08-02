بعد أحداث الضاحية.. ما مصير حفل هاني شاكر في بيروت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشف محمود عبد الستار، منظّم الحفلات ومدير أعمال هاني شاكر، عن مصير حفل المطرب المصري، والمقرّر في 11 آب (أغسطس) الجاري، عقب الأحداث التي يشهدها لبنان حالياً.

وأكّد في تصريحات صحفية، أنه حتى هذه الساعة، لا يزال على قائمة الانتظار، أي لم يتمّ تحديد مصيره بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه في حال استمرت الأوضاع الحالية، قسيتمّ إلغاؤه، وإذا عادت الأجواء إلى طبيعتها، فسيقام في الموعد المحدّد.

يُذكر أن عدداً كبيراً من الحفلات والفعاليات الفنية، تمّ الإعلان عن إلغائها، تخوفاً من تنفيذ الجيش الإسرائيلي تهديداته المتواصلة بشنّ غارات جوية على الأراضي اللبنانية في الأيام المقبلة، والتي كانت بدايتها غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، راح ضحيتها عدد من الشهداء والمصابين.

من بين هذه الفعاليات، حفل المطرب المصري تامر حسني، الذي كان من المفترض أن يُقام غداً السبت، وكذلك عاصي الحلاني وهيفاء وهبي كما الفنانة السورية أصالة، حيث كان مقرّراً إقامة الحفلات الثلاث في شهر آب (أغسطس) الجاري.

في الوقت نفسه، أكّد القائمون على حفل النجم السوري جورج وسوف، أنه سيُقام في موعده، الحادي عشر من الشهر الجاري، بمشاركة آدم، ورحمة رياض.

واتخذ الفنان المصري محمد رمضان، الموقف ذاته وقرّر عدم إلغاء الحفل الذي سيحييه في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وقال في فيديو عبر “إنستغرام”، إنه حتى إذا تعذّر وصوله إلى بيروت جواً، فسوف يحضر عن طريق المجال البحري.