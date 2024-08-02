لعبة الحبار في موسمٍ ثانٍ.. وحسم موعد نهايته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلن المنتج التنفيذي والكاتب والمخرج هوانغ دونغ هيوك عرض موسم ثان من مسلسل “لعبة الحبّار” (Squid Game)، عبر منصة “نتفليكس” في 26 كانون الأول، فيما عرض الموسم الثالث والأخير سيكون في عام 2025.

سيُعرض الموسم الثاني من “لعبة الحبّار” بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق الجزء الأول نجاحاً عالمياً في عام 2021، إذ احتلّ المرتبة الأولى بين مسلسلات “نتفليكس”، من حيث عدد المشاهدات (265.2 مليون مشاهدة)، وإجمالي وقت المشاهدة (2.2 مليار ساعة)، على مدار أول 13 أسبوعاً من عرضه.

ونشر حساب “نتفليكس” الإعلان الترويجي الأوّل للموسم الثاني من “لعبة الحبار”، أرفقه بتعليق: “اللعبة الحقيقية تبدأ. الموسم الثاني من لعبة الحبار قادم في 26 كانون الأول. والموسم الأخير في 2025”.

وأعلن هوانغ عن نهاية المسلسل، قائلاً: “يعود سيونغ غي هون (لي جونغ جاي)، الذي تعهّد بالانتقام في نهاية الموسم الأول، وينضم إلى اللعبة مرة أخرى؛ فهل سينجح في الحصول على انتقامه؟ يبدو أن الرجل الأمامي لن يكون خصماً سهلاً هذه المرة أيضاً. سيستمر الصدام الشرس بين عالميهما في خاتمة المسلسل بالموسم الثالث الذي سيُعرض العام المقبل”.

أما أعضاء فريق العمل العائدون في الموسم الثاني فهم: لي جونغ جاي، لي بيونغ هون، ووي ها جون، وغونغ يو.

وعرضت “نتفليكس” نسخة واقعية من “لعبة الحبّار” عام 2023، بعنوان “لعبة الحبّار: التحدّي” (Squid Game: the Challenge)، مع تشابه في الديكور، والألعاب، والزّيّ الأخضر، والجنود الزهريين، والدمية العملاقة “يونغ هي” من الموسم الأساسي.