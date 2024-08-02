ياسمين عبد العزيز تنعى حسام شوقي: "كان أخ وسند وضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

ونشرت ياسمين، صورا لها مع الراحل حسام شوقي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حسام شوقي مش منتج لا .. حسام كان ليا أخ وصديق وسند وضهر مع السلامة يا أطيب وأجدع وأغلى إنسان.. ربنا يرحمك يا أخويا يا غالي يا رب ويصبرني يا رب".

وأعلن خبر وفاة المنتجين الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".