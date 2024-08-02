شيكو ناعيا المنتج الفني تامر فتحي: "من أجدع وأنضف الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان شيكو، المنتج الفني تامر فتحي الذي رحل عن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع مع المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

ونشر شيكو، صورة له مع الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي يا تامر…الله يرحمك…أشهد الله بأنك واحد من أجدع و أرجل وأنضف الناس اللي أنا اتعاملت معاها في الشغل وبرة الشغل".

وأضاف شيكو: "هتوحشنا يا صاحبي أوي.. ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وحبايبك.. مع السلامة يا تيمو، الفاتحة".

يذكر أن، المنتج الفني تامر فتحي كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.