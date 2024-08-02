أمير شاهين عن الراحلة ميرنا المهندس: "القدر مأمهلناش وقت ومحصلش نصيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان أمير شاهين ضيفًا على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب المذاع على قناة "النهار".

وتطرق "أمير" خلال حديثه عن علاقته بشقيقته الفنانة إلهام شاهين ورأيه في تصريحاتها المثيرة للجدل حول الشيخ محمد متولي الشعراوي، وعن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وعن قرب حفل زفافهما إلا أن القدر كان له الكلمة الأخيرة، إلى جانب العديد من الأسرار والكواليس التي تخص حياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن وفاة الفنانة ميرنا المهندس قبل الاستعداد لحفل زفافهما، قال أمير: "وفاة ميرنا معمليش عقدة، والقدر مأمهلناش وقت.. ومحصلش نصيب.. الله يرحمها".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أمير شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" الذي تم عرضه عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

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