هكذا ودع أحمد العوضي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ودع الفنان أحمد العوضي، المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين رحلوا عن عالمنا أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

ونشر العوضي، صور تجمعه بهم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع السلامة يا أغلى وأطيب وأنضف أخوات وصحاب وأحباب

ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويصبرني ويصبر حبايبكم على فراقكم".

وأضاف العوضي: "هتوحشني يا حسام يا أغلى أخ وهتوحشني يا محمود أنت وفتحي .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن خبر وفاة المنتجين الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".