أيتن عامر ناعية تامر فتحي: "ياما رديت غيبتي وسيرتك أنا اللي هحكيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة أيتن عامر، المنتج الفني تامر فتحي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع مع المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

ونشرت أيتن، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك يا اللي ياما رديت غيبتي وكنت في ضهري يا أطيب و أجدع أخ.. عمرى ما هنساك ولا هنسى وقفتك معايا في كل لحظة كنت مكسورة فيها وضعيفة".

وتابعت: "الله يرحمك ويغفرلك ويصبر ولادك ومراتك وأخواتك وأصحابك على فراقك.. أنت مشيت آه بس سيرتك الحلوة هتفضل مكملة

وأنا اللي هحكيها".

وأضافت: "الله يرحمك يا تامر أنت وحسام ومحمود وفتحي كنتوا دايما سوا ومشيتوا برضوا سوا".

يذكر أن، المنتج الفني تامر فتحي كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.