بـ"جلباب صعيدي وشال فلسطين"..ويجز يشعل حفل مهرجان صيف بنغازي بأغانيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا مغني الراب ويجز، حفله الغنائي بإستاد بنينا الدولي ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وجاء حفل ويجز ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب العالميين، وظهر مغني الراب في الحفل بالجلباب الصعيدي، كما حرص على ارتداء الشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية.

وقدم "ويجز" خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "البخت، بفتنا تعاشر المظابيط" وغيرها من الأغاني الشهيرة، كما شاركه مغني الرابر جراند توتو غناء إحدى الأغاني على خشبة المسرح قبل إنهاء ويجز فقرته.

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