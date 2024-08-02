موعد ومكان عزاء المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة شيري عادل، موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي الذين رحلوا عن عالمنا إثر تعرضهم لحادث سير على طريق الضبعة.

وكتبت شيري، عبر حسابها على فيسبوك: "سيقام عزاء المغفور لهم بإذن الله حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي يوم الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب بإذن الله.. نسألكم الدعاء".



ورحل المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة، وتم نقل الناجي الوحيد من الحادث المنتج الفني تامر فتحي لأحد المستشفيات إلا أنه رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه.