منة فضالي تنعى تامر فتحي: "هتوحشني أوي يا صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة منة فضالي، المنتج الفني تامر فتحي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع مع المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "يا تامر كان عندي أمل أن ربنا هيشفيك وتقوم بالسلامة.. أنا مش عارفة أقول إيه هتوحشني أوي يا صاحبي هتكلم مع مين أنا طيب بعد كدة".

وتابعت: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك وكل اللي بيحبوك على فراقك..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "تامر فتحي لحق بأصحابه.. اللهم أغفر لهم وأرحمهم وعافهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأجعل قبرهم روضة من رياض الجنة".

يذكر أن، المنتج الفني تامر فتحي كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.

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