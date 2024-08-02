"راحوا أعز الناس"..أمير كرارة يودع حسام شوقي وفتحي إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ودع الفنان أمير كرارة، المنتج حسام شوقي والمشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي والمنتج الفني فتحي إسماعيل اللذين رحلا عن عالمنا أمس الخميس بعد حادث سير بطريق الضبعة.

ونشر كرارة، صورتين له معهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. راحوا أعز الناس اللي خلقهم ربنا.. الله يصبرنا ويصبر أهلكم وحبايبكم على فراقكم يا أجدع وأطيب خلق الله.. هتوحشنا يا خال، هتوحشنا يا تيحا".

ورحل المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة، وتم نقل المنتج الفني تامر فتحي لأحد المستشفيات إلا أنه رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه.

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