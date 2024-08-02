شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المنتج تامر فتحى لمسجد الشرطة وإيهاب فهمى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان المنتج تامر فتحى لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه، وحرص على الحضور كل من المخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر والفنانة سامية طرابلسى وإيهاب فهمى.

وكان المنتج تامر فتحى الناجى الوحيد فى الحادث المروع الذى راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحى الناجى الوحيد إلى المستشفى فى حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعى لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحى شارك كمنتج فنى فى العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر أمس الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



وصول الجثمان