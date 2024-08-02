شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة تجمع منتجى سينرجى الأربعة الراحلين فى حادث طريق الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

مازال الحزن يخيم على الوسط الفنى بعد الحادث الأليم، الذى وقع على طريق الضبعة وراح ضحيته أربعة منتجين من شركة سينرجى وهم حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج، والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحى، حيث جمع المنتجين الأربعة العمل والوفاة في الحادث.



المنتجين الاربعة الراحلين

ويقام عزاء المنتجين الراحلين، حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي بعد غد الأحد الموافق 4 أغسطس بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

تعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة أمس بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، ولحقهم المنتج الفني تامر فتحي إثر حادث على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، بمسقط رأسهم، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما على رأسهم المنتج تامر مرسى، ونقيب الممثلين أشرف زكى.

وحضر الجنازة أيضاً أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، محمد رجب، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، دينا فؤاد، عصام السقا، عمر الشناوى، إسلام جمال، المخرج خيرى سالم، عزوز عادل وآخرين.

فيما تشيع جنازة المنتج الفني تامر فتحى بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث توفى فتحى فى وقت لاحق من يوم أمس الخميس، بعد نقله إلى المستشفى ومحاولة إسعافة ولكنه فارق الحياة نتيجة تأثرة باصابات بالغة جراء الحادث.