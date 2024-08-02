شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة سوزان مختار فى مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

يكرم مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار المطربة سوزان مختار غدا السبت بمركز التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وتهدى سوزان للمهرجان ثلاث أغانى تقدمها كفقرة فنية خلال الاحتفالية التى سيكرم فيها عدد من نجوم وصانعى السينما من أجيال مختلفة.

وتحمل الدورة الثالثة عشرة اسم المصور المصري الكبير عادل مبارز تكريما لعطائه وإبداعه في تصوير الكثير من النجوم وكواليس أفلامهم السينمائية، وسيعرض خلال الاحتفالية فيلما خاصا عن حامل اسم الدورة ليتحدث عنه الكثير من الفنانين والفنانات منهم لبلبة ونبيلة عبيد، ودنيا عبد العزيز، وأشار الفنان عادل عمار مؤسس ورئيس المهرجان إلى أن الهدف من المهرجان هو دعم وتكريم الشباب الواعد من السينمائيين.

مهرجان أوسكار إيجيبت يكرم قامات فنية سينمائية مع الشباب لإيجاد حالة تواصل بين الطرفين، والمهرجان عبر دوراته السابقة كرم عدد من النجوم منهم : فاروق الفيشاوي، عمرو عبد الجليل، المخرج محمد النجار، المخرج يوسف شرف الدين، فيفي عبده، شيرين، مصطفى الدمرداش، صفاء مغربي، مها أبوعوف الكاتب الكبير محمد الغيطى، المخرج محمد فاضل، النجم محسن محى الدين، أحمد سلامة، سهير عبد القادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي السابقة، والفنانة سلوي عثمان والفنان آمال رمزي وسيف عبد الرحمن والمخرج والإعلامي جمال عبد الناصر، وآخرين.

جدير بالذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : (غنوة الليل والسكين، مأساة جيفارا، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي "من الآخر كده، فاتك تشوف، تعيشي يا مصر".