شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني في جنازة تامر فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة المنتج الفنى تامر فتحي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه، منهم، عصام السقا، حمزة العيلي، المخرجة منال الصيفي، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن توتا، احمد الشامي، محمد سلام، اوتاكا، ايمن بهجت قمر، احمد عبد الوهاب، محمد علي رزق، احمد السعدني، عماد صفوت، شيكو، احمد صلاح حسني، مصطفي خاطر، ادوارد.

وحرص علي الحضور منذ الدقائق الأولى كل من المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والفنانة سامية طرابلسي وايهاب فهمي، احمد السقا، ايتن عامر، محمد العمروسي، نور النبوي، وكزبرة.

وكان المنتج الفنى تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذي راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحي شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر أمس الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



شيكو فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



احمد السعدنى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد على رزق فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد اوتاكا واحمد السلكاوى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد سلام فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد عبد الرحمن توتا فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



عصام السقا فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



المخرجة منال الصيفى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



حمزة العيلى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



احمد صلاح حسنى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى