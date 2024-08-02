شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المنتج تامر فتحى إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر طريق الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الفنانين فى تشييع جثمان المنتج الفنى تامر فتحى إلى مثواه الأخير، حيث أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وانتقلوا مع الجثمان لدفنه بمقابر طريق الفيوم.

وشارك فى تشييع جنازة المنتج الفنى تامر فتحى كلاً من: أحمد السقا، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، سامية طرابلسي، ايهاب فهمي، أيتن عامر، محمد العمروسي، نور النبوي، وكزبرة، عصام السقا، حمزة العيلي، المخرجة منال الصيفي، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن توتا، احمد الشامي، محمد سلام، اوتاكا، ايمن بهجت قمر، احمد عبد الوهاب، محمد علي رزق، احمد السعدني، عماد صفوت، شيكو، احمد صلاح حسني، مصطفي خاطر، ادوارد.

وكان المنتج الفنى تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذي راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحي شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر أمس الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين. ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



احمد السقا فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



نور النبوى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



ايتن عامر فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



ايهاب فهمى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



شيكو فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



احمد السعدنى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد على رزق فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد اوتاكا واحمد السلكاوى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد سلام فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



محمد عبد الرحمن توتا فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



عصام السقا فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



المخرجة منال الصيفى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



حمزة العيلى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى



احمد صلاح حسنى فى جنازة المنتج الفنى تامر فتحى