بالصور- لن تصدقوا السعر الخيالي لإطلالة ساندرا رزق الصيفية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تقضي وقتاً صيفياً رائعاً، وقد إرتدت فستاناً واسعاً متوسط الطول باللون الأصفر من دون أكمام، مزيناً بحبات الكريستال، من دار أزياء ZIMMERMANN، يصل سعره إلى 1260 دولار، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا رزق حقيبة يد من دار أزياء Valentino Garavani، يصل سعرها إلى 5,100 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.



