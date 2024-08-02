شمس الكويتية كما لم ترونها من قبل بأحدث إطلالة.. شعر طويل جداً وأحمر شفاه صارخ

ميرنا وليد - بيروت - لوك جديد إعتمدته الفنانة شمس الكويتية في أحدث إطلالة لها، ونشرت صورتين جديدتين، ظهرت فيهما بفستان بيج طويل، وشعر أسود طويل جداً، ومكياج طغى عليه أحمر الشفاه الأحمر.



اللوك الجديد تعتمده شمس في أحدث أعمالها، وهي أغنية بعنوان "متجوز"، لم تطلقها بعد، وتركت شمس الجمهور يخمن إذا كانت الأغنية لبنانية أو مصرية.

وإنهالت التعليقات التي أشادت بلوك شمس الكويتية الجديد، وإعتبر المتابعون أن الشعر الطويل الأسود يليق بها، كما أشادوا بفستانها، ومكياجها الذي ناسبها كثيراً، سواء من ناحية أحمر الشفاه أو الألوان الترابية المعتمدة.