هايدي موسى ضيفة "حد النجوم" من العلمين على "ON"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف المذيعة سارة حازم طه، مساء الأحد المقبل، المطربة هايدي موسى، على قناة "‏ON"، وتأتي هذه السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" الذي يستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث الحلقات على شاشات الشركة المتحدة.

تكشف المطربة هايدي موسى في هذه السهرة عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين، ورأيها في التنظيم، وعن مشوارها الفني، وتجربتها مع برامج اكتشاف المواهب.

كما تتحدث عن اختيارها لأغانيها والمعايير التي تختار على أساسها، وما هي الأغنية الأنجح في مسيرتها، وتجيب على سؤال: "من هو المؤلف والملحن الأقرب لأفكارها؟"، وتوجه خلال الحلقة نصائح للشباب في بداية طريقهم بمجال الغناء.

تتحدث هايدي موسى عن خوضها لتجربة التمثيل، ودورها في مسلسل "لأعلى سعر"، واختيارها لجائزة أفضل مطربة صاعدة.

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها.