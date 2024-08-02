نجوم الموسيقى العربية يقدمون أعمال العندليب ووردة في أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية ضمن فعاليات مهرجانها الصيفي للموسيقى والغناء، حيث شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تألق نجوم الموسيقى العربية.

وشارك في الحفل من نجوم الموسيقى العربية: أحمد عفت، سمية وجدي، وصابرين النجيلي، وقدموا باقة من روائع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والراحلة وردة الجزائرية، منها: اسمعوني، روحي وروحك، بكرة يا حبيبي، آه لو قابلتك، يا دلالي، العيون السود، وحشتوني، مالي، الحلوة، بتلوموني ليه، كفاية نورك عليا، هي دي هي، نبتدي منين الحكاية، وإيه ذنبي إيه .

وعزفت الأغاني الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

تضمنت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء الذي يستمر حتى العاشر من أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور أشكالا فنية متنوعة.