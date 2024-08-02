بشرى ضيفة إيمان الحصري في "حد النجوم" بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأحد المقبل، النجمة بشرى، على قناة "‏dmc"، وتأتي هذه السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" الذي يستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث الحلقات على شاشات الشركة المتحدة.

تكشف النجمة بشرى خلال السهرة التي تُعرض في التاسعة مساء عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، كما تتحدث عن مشوارها الفني.

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها.

جدير بالذكر أن بشرى احتفلت قبل يومين بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، في حفل أقيم بالساحل الشمالي وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.