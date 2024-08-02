شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات حفل نجوم كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الصفحة الرسمية لـ مهرجان العلمين الجديدة على موقع انستجرام في مقطع فيديو، لقطات من حفل كاسيت 90 الذي أحياه نجوم التسعينيات هشام عباس، حميد الشاعرى، خالد عجاج، محمد فؤاد وإيهاب توفيق أمس الخميس ضمن فعاليات الدورة الثانية، حيث عاش الجمهور ليلة مليئة بالنوستالجيا والمزيكا والأغاني التي نشأ عليها.

حفل كاسيت 90 أقيم في برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية في إطار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشعل نجوم التسعينات الحفل بأشهر أغانيهم، حيث كانت البداية مع الفنان هشام عباس الذي قدم أغاني"زمان وانا صغير، ناري نارين، ليلة يا ليلة، يتربي في عزو، قول عليا مجنون، كما غنى من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، "ساعة لقلبك يا جميل، أحلى ما فيكى، أنا أعمل إيه، شوفي، حبيتها، حلال عليك".

وحرص هشام عباس على توجيه الشكر لكل من تعاون معهم في مشواره الغنائي منهم حميد الشاعري وطارق مدكور وعمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وعنتر هلال، وطارق الكاشف وصلاح الشرنوبي، وفى نهاية فقرته، صعد له حميد الشاعرى وقدما أغنيتهما الشهيرة "عيني" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعدها غنى الشاعرى "روح السمارة، من عيونك، الفستان الأسود، جلجلي التي رددها معه جمهور الحفل.

وبدوره قدم خالد عحاج عددا من أغانيه في ثالث فقرات الحفل أبرزها "يا ليل يا عيني"، وغنى بعد ذلك لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية "ألف ليلة وليلة"، كما قدم أغنية "وحشتني" للمطربة الراحلة سعاد محمد، واستكمل الغناء مقدما أغاني: "لاموني، في ناس، ليه يا دنيا، أصعب حب، وأغنية "مابيسألش عليا أبدا" لمحمد عبد المطلب.

وأحيا محمد فؤاد رابع فقرات الحفل وبدأ بأغنية "حبيبي يا" واستكمل بـ "كامننا، أنا لو حبيبك، بين إيديك، كداب مغرور، موعود للراحل عبد الحليم حافظ، وغنى "ساعات بشتاق"، وفجأة توقف عن الغناء وبكى على المسرح، وقال: "أولادي حضروا معي حتى يطمئنوا عليّ ويرون هل هعرف أغني؟ شاكرا الله على محبة جمهوره، وذلك بعد إصابته بالعصب السابع واختتم فقرته بأغنية "يا أصلي".

واختتم إيهاب توفيق حفل كاسيت 90 فى مهرجان العلمين الجديدة حيث بدأ الغناء بأغنية "سحراني"، وغنى بعدها "أكتر من كدة إيه، قلبي مش مرتاحله، مالهمش في الطيب، بحبك يا اسمرانى، الله عليك ياسيدي، عدى الليل، مراسيل، وعدد آخر من الأغاني التي ألهبت حماس جمهور الحفل لتكون مسك الختام.