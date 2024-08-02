شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت حفلات مهرجان العلمين.. العرض مستمر من منير لـ رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل كل أسبوع من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية مفاجآت عديدة سواء من خلال الحفلات الغنائية الهامة لكبار المطربين على مستوى الوطن العربى كافة، أو فعاليات مختلفة ما بين الرياضية للثقافية وحتى المسرح إلى غيرها من الأمور التي تنال إعجاب كل أذواق الأسرة المصرية والعربية، وذلك داخل أحد أجمل المدن على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال الأسبوع الرابع من المهرجان شهدت الليلة الماضية حفلاً ضخماً تحت شعار كاسيت 90 جمعت نجوم بحجم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وخالد عجاج، في سهرة مبهجة غنوا فيها أروع أغانيهم التى ترتبط بذاكرة جيل التسعينات وما بعدها ممن تربوا على أغانيهم وعاشوا معهم مراحل شبابهم .

والليلة تنطلق حفلة ضخمة للنجم رامى جمال الذى يقدم في الحفل أروع أغانيه إلى جانب الأغاني الذى لحنها ليقدمها في حفل منتظر الليلة، وذلك استكمالاً لحفلات ناجحة شهدتها الدورة الثانية من مهرجان العلمين بدأت في الأسبوع الأول بالنجمان مدحت صالح ثم الكينج محمد منير حتى جاء الأسبوع الثاني بنجمين كبيرين هما كاظم الساهر ثم ماجدة الرومى.

قبل أن يشهد الأسبوع الثالث حفلاً ضخماً للنجم تامر حسنى، ليأتى الأسبوع الحالي محملاً بحفل كاسيت 90 والنجم رامى جمال.