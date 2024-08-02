شكرا لقرائتكم خبر عن رجوى حامد فى ندوة المهرجان القومى: المرأة مختلفة بقضاياها والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة رجوى حامد، خلال ندوة المرأة والأداء الجسدى الراقص ضمن فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، لدى تجربة إخراجية قريبة وهو عرض النداهة الذى قدمته مع فرقة الرقص المعاصر، ولو تحدثنا عن المرأة في العروض الراقصة فأنا أراها من أهم الأشياء في المسرح الراقص، طبيعة المرأة مختلفة في قضاياها ومشاعرها وحياتها وأنا أراها أعمق بكثير، المراحل اللي تمر بها فنية جدا وتعمل ثراء في العروض الراقصة بطريقة مختلفة، وفي الخارج الموضوع بدأ منذ زمن، بدأنا هنا في القضايا النسائية كان في الثقافة الجماهرية وكنت منذ عامين عضو لجنة تحكيم في المهرجان القومي للمسرح ورأيت عرض المطبخ من اخراج محمد عادل وإلى اليوم اتحاكي عنه وهو مخرج لديه ممثلين وليس راقصين، أول مانتهى العرض سألت هل هناك مصمم استعراضات قالولي لا وان هذا عمل المخرج فقط، وهنا أدركت كم يفهم هذا المخرج طبيعة وتفاصيل المرأة ، والمخرج هنا استطاع أن يتعمق داخل المرأة.

ومن جانبه قالت المخرجة شيرين حجازي: أنا مهتمة بالرقص الشرقي لأن لديه مفردات عدة نستطيع أن نستخدمها في الكثير من الأشياء وندمجها مع أنواع أخرى من الرقص الحديث والفلامنكو والجاز، منذ اربع سنوات شكلت فرقتي عوالم خفية، ولاني أحب كلمة عالمة كنت قررت أن أجعل اسم الفرقة كذلك، فالست العالمة كانت تحضر الاجتماعات السرية للحكومة زمان وأطلق عليها عالمة لانها على علم بالذي يحدث في المطبخ السياسي، بدأت الموضوع وعملت مقابلات للفرقة واكتشفت ان لدينا العديد من البنات التي تريد أن ترقص، وبنات كثيرة ممن تقدمه طلبوا عدم إظهار وجههم وبعد إختيار 12 بنت قررت أن أبدأ رحلة إقناع أهلهم بما نفعل وأننا نحترم الفن المصري ونقدره وهذا الفن الأصيل لا يشوبه أي مشكلة وبعدما نجحت في الإقناع بدأنا في الانتشار.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



محمد رياض والكاتب جمال عبد الناصر



فاعليات المهرجان القومى للمسرح



مهرجان المسرح القومى