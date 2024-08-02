شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يرثى المنتج تامر فتحى: بدعيلكم بدموع القلب والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير صلاح عبد الله المنتج تامر فتحى الذى رحل عن عالنا مساء أمس، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الضبعة، أثناء تواجده برفقة المنتجين حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

ونشر صلاح عبد الله صورة للمنتج الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "يعنى خلاص يا تامر مش هترد عليا وتقولى: فيه إيه ياعم صلاح؟! ونناكف فى بعض ونضحك، تامر يا ابنى يا صاحبى وحبيبى يا جدع يا مخلص يا مؤدب يا محترم كنت وستظل الأقرب لقلبي".

وتابع: "وما تنساش يا ابني تسلملى على حبايبك وحبايبي التلاتة حسام وفتحى ومحمود، وقولهم عم صلاح كل شوية بيقرأ لكم الفاتحة ويدعيلكم بدموع القلب والعين، فى رعاية الله يا ابني هتوحشني قوي قوي يا تامر.. ‫تامر فتحي‬".



صلاح عبد الله يرثي تامر فتحي

وكان المنتج الفنى تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذي راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحي شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.