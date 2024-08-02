شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على فى سهرة خاصة من العلمين مع هبة الأباصيرى على CBC الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية هبة الأباصيرى، مساء الأحد المقبل، النجمة سلوى محمد على، على قناة CBC، حيث تأتى السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" والتى تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث على شاشات الشركة المتحدة.

تكشف النجمة سلوى محمد على خلال السهرة التى تذاع فى التاسعة مساء عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، كما تتحدث عن مشوارها الفنى.

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلى الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعى وغيرها من الأمور.

ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة فى التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.