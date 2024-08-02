محمّد منير يغادر المستشفى… إليكم تفاصيل وضعه الصّحيّ

غادر الفنّان المصريّ، محمّد منير، المستشفى في السّاعات الماضية، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات للاطمئنان إلى حالته وذلك عقب تعرّضه لوعكة صحّيّة في الأيّام الفائتة احتاج على إثرها الدّخول إلى المستشفى والبقاء فيه عدّة أيّام لتلقّي العلاج.

نذكر أنّ محمّد منير كان قد عانى في السّنوات الأخيرة عدّة أزمات صحّيّة آخرها عندما أصيب خلال مشاركته في إحياء أولى الليالي السّعوديّة المصريّة التي أقيمت في دار الأوبّرا المصريّة قبل أشهر إذ تعرّض للسّقوط على درجات سُلّم دار الأوبّرا المصريّة، خلال قيامه بأداء “البروفات” الخاصّة بالحفل قبل انطلاقه، ما اضطره للذّهاب إلى المستشفى “وتجبير” ذراعه التي كُسرت بسبب الحادث.

نشير أنّ محمّد منير كان قد أحيا مؤخّرًا حفلًا في مدينة العلمَين، ضمن مهرجان العلمَين الدّوليّ بدورته الثّانية محقّقًا نجاحًا كبيرًا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

على صعيد الأعمال، انتهى “منير” من تسجيل ديو غنائيّ مع الفنّان تامر حسني، والأغنية تحمل عنوان “الذّوق العالي”، من كلمات تامر حسين وألحان محمّد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيى. على أن يصدر العمل قريبًا.