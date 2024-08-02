بالصور- هكذا إحتفلت سلاف فواخرجي بعيد ميلاد ابنها

إحتفلت الممثّلة السّوريّة، سلاف فواخرجي، بعيد ميلاد نجلها علي من المخرج السّوري وائل رمضان.

بهذه المناسبة، عرضت سلاف متابعيها على “إنستغرام” أكثر من صورة جمعتها بنجلها وعلّقت: “علي، لك من اسمك عينه وعلمه وعلوّه وعزّه زادك الله كلّ يوم منه يا حبيبي”.

نذكر أنّ آخر مشاركات سلاف فواخرجي الدّراميّة، مسلسل “إمبراطوريّة ميم” بطولة الممثّل المصريّ خالد النّبويّ، الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت، إذ لعبت دور زوجة “النّبويّ” الرّاحلة.

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مسلسل “إمبراطوريّة ميم” من تأليف محمّد سليمان عبد المالك، إخراج محمّد سلامة، شارك في بطولته مجموعة من الممثّلين منهم: حلا شيحة، نور النّبويّ، مايان السّيّد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السّراج، محمّد محمود عبد العزيز وغيرهم.