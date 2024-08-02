بحضور"مي عمر والسقا".. 31 صورة من جنازة تامر فتحي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود بكار:

شُيعت ظهر اليوم الجمعة، جنازة المنتج الفني تامر فتحي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور كوكبة من الفنانين لتوديع الراحل لمثواه الأخير.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا مراسم تشييع جنازة المنتج الفني تامر فتحي، كل من الفنانة مي عمر والفنان أحمد السقا وأحمد فهمي وأحمد صلاح حسني ونور النبوي وحمزة العيلي والمخرج محمد سامي .

ورحل تامر فتحي، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع مع المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

يذكر أن، المنتج الفني تامر فتحي كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.

وتم نقل تامر فتحي إلى المستشفى لمحاولة انقاذه إلا أنه لحق بأصدقائه الثلاثة بعد ساعات من إعلان وفاتهم.

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