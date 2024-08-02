بالصور والفيديو.. البروفة الأخيرة لـ محمد رمضان قبل حفله بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من البروفة الأخيرة لحفله الغنائي الذي يحييه الليلة بالساحل الشمالي.

ونشر رمضان، الصور والفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من البروڤة الأخيرة لأقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله الليلة هتولع باربيكيو".

وكان محمد رمضان، شارك مؤخرا مقطع فيديو له يرصد لحظة اقتحام المطرب خالد عجاج بروفة حفله الغنائي بالساحل الشمالي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذ خالد عجاج يقتحم البروفة براحته".

وشهد الفيديو، مراسم استقبال رمضان لـ عجاج بالأحضان، وقال رمضان بالمقطع "الله على المفاجأة الحلوة دي.. إيه الجمال ده"، ورد عجاج "كان لازم أقتحم.. أنا بحبك يا محمد أوي أقسم بالله، ربنا يوفقك ويديلك عشان أنت قلبك حلو أوي وعشان كدة ربنا واقف معاك"، ليرد رمضان "دي شهادة عظيمة أوي".

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "كبير بلد" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى، وهي من كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزل.