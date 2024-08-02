فن ومشاهير

ياسمين عبدالعزيز ناعية محمود كمال: "هتمشي مع حسام والله كتير اللي بيحصلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، المنتج الفني محمود كمال، الذي غادر عالمنا أمس الخميس 1 أغسطس إثر تعرضه لحادث مروع على طريق الضبعة.

ونشرت ياسمين صورًا تجمعها بالراحل، وعلقت "إيه حودة حتى انت كمان هتمشي مع حسام والله كتير اللي بيحصلي ده كتير عليا والله".

وشهد يوم الخميس 1 أغسطس وقوع حادث سير مروع، تسبب في وفاة المنتجين: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحي، ومن المقرر استقبال العزاء في الراحلين مساء يوم الأحد المُقبل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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