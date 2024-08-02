بالصور- انهيار وبكاء النجوم في جنازة حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الذهاب إلى قرية كفر القصار بمحافظة الغربية، مسقط رأس المنتجين الثلاثة: حسام شوقي، فتحي إسماعيل ومحمود كمال، والذين رحلوا عن عالمنا مساء الخميس 1 أغسطس، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

وتواجد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لأسر الراحلين، وظهروا منهارين من البكاء، وبينهم: أحمد صلاح حسني، دينا فؤاد، إيمان العاصي، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب.

جدير بالذكر أن الحادث تسبب في وفاة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتم نقل المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى مصابا بإصابات بالغة وجروح خطيرة، قبل أن يغادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس متأثرا بجروحه.