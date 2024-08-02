عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات أول لقاء مع المخرج مروان حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن ذكريات أول لقاء جمعه مع المخرج مروان حامد، وتعاونهما بفيلم "إبراهيم الأبيض" عام 2009.

ونشر عباس أبو الحسن صورتين مع المخرج مروان حامد بين الماضي والحاضر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "قابلته من 23 سنة بالصدفة البحتة، كنت قد انتهيت لتوي من تأليف نصي الأول إبراهيم الأبيض ولسه محدش قراه غير شخصين بالعدد أختي وصديق مقرب، ورغم ثقافتي السينمائية الواسعة وولعي الشديد بالأفلام، إلا أنه لم يكن لدي أي صلة أو علاقة بالوسط السينمائي، ذلك حين دعتني بطلة الفيلم والصديقة دينا نديم لعرض الفيلم القصير (لي لي) وهو أول عمل لمخرج جديد يدعى مروان حامد، ورغم نيتي الخالصة في مساندتها مجاملة مني لمعزتها الخاصة وصداقة الأهل، إلا أنني في أغلب الظن كان سيفوتني العرض بحكم (التولان) المتأصل في تلك المرحلة من عمري".

واستكمل: "ذهبت فقط حين علمت أنه مأخوذا عن قصة رائعة للعبقري يوسف إدريس، رائعة لكنها شديدة الجرأة وتمس مناطق شائكة وهي مكتوبة، فما بالك وهي مرئية، ذهبت محفزًا بل متربصًا، بهذا المتجرئ وكيف سيعالج ما ورط فيه نفسه، حضرت العرض وخرجت منه وأنا على يقين تام وإيمان كامل أن مروان حامد هو مخرج إبراهيم الأبيض، نص جمعنا أدى إلى 23 سنة من الصداقة والأخوة الحقيقية، منها 10 سنوات عجاف من الكفاح المتصل قضيناها سويًا في محاولات مضنية كل نجد منتج متحمس له شريطة أن لا نقدم على أية تنازلات".

مضيفًا: "فقط بعد أن نجح مروان نجاحًا مبهرًا في تقديم نفسه كمخرج ثقيل في فيلمه الروائي الأول (عمارة يعقوبيان) ورسخ نفسه بذلك العمل الهام ذو الإنتاج الضخم بنجوم لم يسبق أن جمعهم فيلم، والذي نجح نجاحًا عظيمًا فنيًا وتجاريًا، ورغم تحمس المنتجون له من بعدها لتمويل فيلمه التالي، اختار مروان إبراهيم الأبيض إلا أنهم حاولوا أثناءه عن عزمه، ولولا إصرار مروان الشديد على أن فيلمه القادم هو إبراهيم الأبيض لربما كان النص، بل وإلى الآن راقدًا في درج ما من مكتب لم أعد أدخله".

يُذكر أن أخر مشاركات عباس أبو الحسن كسيناريست كان مسلسل "آسيا" عام 2013 بطولة النجمة منى زكي، وعلى الجانب الآخر شارك عباس أبو الحسن كممثل بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية كان أخرها فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف.

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