Spotify تحتفل بإطلاق ألبوم "روكسي" لـ أمير عيد في ميدان تايمز سكوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت منصة Spotify بصدور ألبوم قصير للفنان أمير عيد يحمل اسم "روكسي"، من خلال لوحة إعلانية في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، تعكس رحلته الموسيقية.

تم إطلاق الألبوم على مدار ثلاثة أسابيع، وكشف بيان صادر عن سبوتيفاي أن الألبوم يتكون من 5 أغاني موزعة على ثلاثة فصول تروي حكاية متكاملة، عبر فيديوهات تصدر على شكل أفلام قصيرة، وهي: "حاجات جوا" و"اسمك إيه" في الفصل الأول، إلى "حب تحت الإنشاء" في الفصل الثاني، و"ناسي كل حاجة" و"الدنيا هس" في الفصل الثالث.

وظهرت صورة أمير عيد على لوحة من إعلانات Spotify في تايمز سكوير في مدينة نيويورك. وسجلت الأغاني 2 مليون استماع على المنصة.

وعلق مارك أبو جودة - رئيس الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في البيان الصحفي: ألبوم روكسي لا يأخذ المستمعين فقط في رحلة فريدة، بل تميز أيضاً بأسلوب مبتكر في سرد القصص من خلال الموسيقى. منذ إصدار الفصل الأول، شهدت موسيقى أمير عيد زيادة في الإضافات إلى قوائم التشغيل بأكثر من 270%. هذا بالإضافة الى نسب استماع ملحوظة في أسواق مثل الولايات المتحدة وألمانيا مما يثبت قوة الموسيقى في ربط الجماهير عالميًا مع الجالية العربية والجمهور الغربي على حد سواء."

يُذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا مع فرقة كايروكي في إحياء أكثر من حفل غنائي، كما شارك بالتمثيل في مسلسل "دواعي السفر" والذي عُرض على منصة watch it.