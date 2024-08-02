"بقينا بيئة والهبل والهطل هو السائد ".. هشام عاشور يعلن عن غضبه لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثار لاعب الإسكواش والفنان هشام عاشور الجدل بمقطع فيديو نشره على حسابه "إنستجرام"، تحدث خلاله عن تردي المستوى الثقافي والفكري لدى الكثير من الشعب المصري، وأن الموضوع أصبح عبثيًا سواء في طريقة حديث البعض أو تعاملهم مع الآخرين.

وظهر عاشور في الفيديو وهو منزعجًا من كون الأمر أصبح سائدًا وأن الكثيرين أصبحوا متأثرين بما يحصل من حولهم وبالأخص جيل الشباب وأنهم يروا هؤلاء الأشخاص كمثل أعلى لهم بسبب تسليط الضوء عليهم من قبل الصفحات الإخبارية على حد قوله.

وقال هشام عاشور: "عندنا مشكلة كبيرة اننا بقينا بيئة زيادة شوية، بقينا بيئة فكريًا في اللبس في طريقة الكلام، وناس كنا بنقول ده كاركتر ظريف ، دلوقتي واخدين الناس دي مثل أعلى، وعيالنا بيتفرجوا عليهم لا ده عيالكم مركزين معاهم وانتوا كمان من كتر ما الصفحات الإخبارية بتكبر في الناس دي وعمالة تزق فيها عشان عاملين حالة".

مضيفًا: "بقى الهبل والهطل والمبيئة هي اللي سائدة، ولما واحد يطلع يتكلم يقول كلمتين حلوين ولا يقول كلمتين محترمين، واحد يخش يقولوا انت هتعملي فيها محترم ياعم، وبنصدر كلام كله غلط في غلط والمنظر العام معصبني ومضايقني، وأنا لا شيخ وأصيع منك وأصيع من أي حد ولفيت العالم كله وعملت كل اللي عايز أعمله في حياتي بس مش مبسوط ان الأجواء اللي بقت حوالينا بقت كده، بقى المنظر كله أن العفانة هي اللي سائدة والناس المحترمة مابتتكلمش ولما بتتكلم يقولك أنت هتعملي فيها محترم، وأنا مش عارف هل من منقذ؟، هل في حد ممكن ينقذنا ولا خلاص كده".

ولاقى حديث هشام عاشور تأييد العديد من متابعيه وعلقوا: "لا يوجد منقذ بس على الأقل في طريق لوقف انتشار العدوى وهو حجب حاجات كتير أولها التيك توك، عندك حق يا هشام والله بقيت بقطم في الكلام مع الناس دي، ولادي بقدر الإمكان ببعدهم عن المجتمع ده، فعلا الواحد مش بيلاقي حد يتكلم معاه عادي كده".

وشارك هشام عاشور مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع عدد من أبرز النجوم وصناع الدراما التلفزيونية منها مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2023، إلى جانب مسلسل "روز وليلى" وعرض مطلع العام الجاري ووقع الطلاق بيه وبين النجمة نيللي كريم مؤخرا .

يذكر أن هشام عاشور يشارك بفيلم "الملحد" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه يوم 14 أغسطس الجاري.

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