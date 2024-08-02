أول منشور من تامر مرسي بعد وفاة 4 منتجين من "سينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى المنتج ومؤسس شركة "سينرجي" تامر مرسي منتجين الشركة وهم حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة أدى إلى وفاتهم.

واكتفى المنتج تامر مرسي بنشر صورة قاتمة حزنًا على فراقهم في أول منشور له على حسابه الخاص على فيسبوك.

ونشر تامر مرسي منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" عقب الإعلان عن وفاتهم أمس الخميس ونعاهم قائلا: "ببالغ الحزن والأسى، ننعي وفاة المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي حسام شوقي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين".

وشيعت جثامين المنتجين الثلاثة أمس الخميس في مسقط رأسهم بمحافظة الغربية وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أجهشت في البكاء حزنًا على فراقهم، إلى جانب وفاة المنتج تامر فتحي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه وسط حزن خيم على الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن آخر مشاركات تامر مرسي الإنتاجية كانت بفيلم "السرب" الذي جمع نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

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