ثورة في الموسم الجديد من مسلسل “شراب التوت”… اسماء جديدة بالجملة

مع تجديد المسلسل التّركيّ، “شراب التّوت” لموسم ثالث نظرًا للنّجاح الكبير للعمل الذي تمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتّى الآن، بدأت التّفاصيل تتوضّح أكثر فأكثر مع اقتراب انطلاق تصوير الجزء الثّالث منه.

فمن بين الشّخصيّات الجديدة التي ستنضمّ إلى الموسم الجديد من “شراب التّوت” الممثّلة شيبنام دونماز التي ستلعب دور المرأة الغامضة التي ظهرت في حلقة نهاية الموسم الثّاني، وستكون زوجة أب جيراي.

أمّا الممثّل فرات تشيليك فقد انضمّ بشخصيّة جمال، سيكون شريك “كيفيلجم”.

كذلك انضمّت شيبنام بوزوكلو بشخصيّة “ميري”، قريبة كفيلجيم القادمة من إزمير. أمّا الممثّل باتوهان يوزجوليتش فإنّه سيلعب شخصيّة فيراز وهو شريك “نورسيما”.

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أمّا الممثّلة ثروت باندور ستلعب دور أسودة أم فيراز – المرأة التي سيتزوّجها والد جوركام.