شكرا لقرائتكم خبر عن حفل رامي جمال والعرض الثاني لمسرحية الشهرة الليلة في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية اليوم الجمعة عدد كبير من الفعاليات، فبجانب الأنشطة الترفيهية ومباريات كرة الطائرة الشاطئية وعرض أزياء الحيوانات الأليفة، فالجمهور على موعد مع حفل غنائي ضخم يحييه النجم رامي جمال الليلة في تمام الساعة 10 مساء على مسرح "يو أرينا"، فضلا عن العرض الثاني للمسرحية الغنائية الاستعراضية "الشهرة"، للمخرج الكبير خالد جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول أمس.

يذكر أن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان شهدت أمس الخميس حفل "كاسيت 90"، والذي أحياه نجوم التسعينيات: هشام عباس، خالد عجاج، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وسط هتافات الجمهور وتفاعلهم الكبير مع أغانيهم.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة، فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.



حفل رامي جمال