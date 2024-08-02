شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: معجزة ربى كل ثانية وأنت بألف خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها تاليا، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورا لها بتورتة عيد الميلاد، معلقة عليها: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".



ابنة شريهان

وكان الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما حرص مؤخرا على زيارة الفنانة الكبيرة شريهان فى منزلها وإهدائها مصحفا، حيث نشر مجموعة من الصور على حسابه بموقع فيس بوك وعلق عليها: "زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التى حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكى للسينما".

وأضاف الأب بطرس دانيا أن الفنانة شريهان أكدت لنا على أن فنّها كان له هدف ورسالة وتعليم، ولم تكن الفوازير مجرد ترفيه، لكنها كانت تحمل مضموناً له مغزى للاستفادة منها، حقاً إنها فنانة متواضعة وبسيطة وتعلم جيداً أصول الفن واحترام جمهورها.